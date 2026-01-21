5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer

Çankırı'da 24 yaşındaki Fatma Başak Coşer, 5 aylık kick boks deneyimiyle Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:12
5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer

5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer

Çankırı'da yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme için gittiği spor salonunda antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı kick boksta 5 ay sonra Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Hızlı yükseliş: İlk müsabakadan madalya

Coşer, kısa süre içinde hızla gelişerek bu yıl Burdur'da düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun katıldığı turnuvada genç sporcu, katıldığı ilk müsabakadan madalyayla döndü.

Fatma Başak Coşer'in açıklaması

Fatma Başak Coşer: "Bu spora hocalarımın teşvikiyle başladım. Yunus Emre Balıkcı hocamla çalışıyordum. Daha sonra hocam beni destekledi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Üniversitenin imkanlarını da birleştirerek antrenmanlara hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda devam ettim. Ardından Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir turnuvaydı. Yarı finalde ise dünya şampiyonu bir sporcu ile karşılaştım. Güzel bir müsabaka çıkardık. Bu sporu yalnızca 5 aydır yapıyorum. 5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu. Zaten aktif olarak spor yapıyordum ancak dövüşe olan yeteneğimi hocalarım fark etti ve beni bu yönde yönlendirdiler. 5 aylık süreçte okul tempomun yoğun olmasından dolayı bazı dönemlerde antrenman yükümüz azaldı. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk. Bunun yanı sıra beslenmeme ve kiloma da dikkat ediyordum. Hocalarımın ısrarı ve desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle bir derece elde ettiğim için çok mutluyum."

Antrenörün değerlendirmesi

Yunus Emre Balıkcı: "Sporcumuz kulübümüze fitness amacıyla geldi. Kendisine kısa bir antrenman yapmayı önerdik. Birlikte antrenman yaptığımızda yeteneğini fark ettik ve ardından birlikte çalışmalara başladık. Üniversitede de bir kick boks takımımız bulunuyordu. Bu nedenle üniversitede de antrenmanlara devam ettik. Üniversiteler arası kick boks müsabakasına hazırladık. Bu süreçte kendisi elinden gelenin fazlasını yaptı. Antrenmanlarda son noktaya kadar kendini veren, son derece azimli bir sporcu. Yaptığı branş cesaret gerektiren bir iş çünkü yalnızca 5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp milli sporculara karşı mücadele etti. Bu mücadelesi bizleri son derece gururlandırdı."

ÇANKIRI'DA YAŞAYAN 24 YAŞINDAKİ FATMA BAŞAK COŞER, VÜCUT GELİŞTİRME SPORU İÇİN GİTTİĞİ SALONDA...

ÇANKIRI'DA YAŞAYAN 24 YAŞINDAKİ FATMA BAŞAK COŞER, VÜCUT GELİŞTİRME SPORU İÇİN GİTTİĞİ SALONDA HOCALARININ YÖNLENDİRMESİYLE BAŞLADIĞI KİCK BOKSTA 5 AY SONRA ÜNİLİG KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA 3. OLDU.

ÇANKIRI'DA YAŞAYAN 24 YAŞINDAKİ FATMA BAŞAK COŞER, VÜCUT GELİŞTİRME SPORU İÇİN GİTTİĞİ SALONDA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minderde Kayseri Rüzgarı: U17 Grekoromen'de 1 Altın, 2 Bronz
2
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
3
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz
4
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu
5
Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak
6
5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer
7
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları