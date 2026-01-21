5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer

Çankırı'da yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme için gittiği spor salonunda antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı kick boksta 5 ay sonra Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Hızlı yükseliş: İlk müsabakadan madalya

Coşer, kısa süre içinde hızla gelişerek bu yıl Burdur'da düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun katıldığı turnuvada genç sporcu, katıldığı ilk müsabakadan madalyayla döndü.

Fatma Başak Coşer'in açıklaması

Fatma Başak Coşer: "Bu spora hocalarımın teşvikiyle başladım. Yunus Emre Balıkcı hocamla çalışıyordum. Daha sonra hocam beni destekledi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Üniversitenin imkanlarını da birleştirerek antrenmanlara hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda devam ettim. Ardından Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir turnuvaydı. Yarı finalde ise dünya şampiyonu bir sporcu ile karşılaştım. Güzel bir müsabaka çıkardık. Bu sporu yalnızca 5 aydır yapıyorum. 5 aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalyayla dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu. Zaten aktif olarak spor yapıyordum ancak dövüşe olan yeteneğimi hocalarım fark etti ve beni bu yönde yönlendirdiler. 5 aylık süreçte okul tempomun yoğun olmasından dolayı bazı dönemlerde antrenman yükümüz azaldı. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk. Bunun yanı sıra beslenmeme ve kiloma da dikkat ediyordum. Hocalarımın ısrarı ve desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle bir derece elde ettiğim için çok mutluyum."

Antrenörün değerlendirmesi

Yunus Emre Balıkcı: "Sporcumuz kulübümüze fitness amacıyla geldi. Kendisine kısa bir antrenman yapmayı önerdik. Birlikte antrenman yaptığımızda yeteneğini fark ettik ve ardından birlikte çalışmalara başladık. Üniversitede de bir kick boks takımımız bulunuyordu. Bu nedenle üniversitede de antrenmanlara devam ettik. Üniversiteler arası kick boks müsabakasına hazırladık. Bu süreçte kendisi elinden gelenin fazlasını yaptı. Antrenmanlarda son noktaya kadar kendini veren, son derece azimli bir sporcu. Yaptığı branş cesaret gerektiren bir iş çünkü yalnızca 5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp milli sporculara karşı mücadele etti. Bu mücadelesi bizleri son derece gururlandırdı."

ÇANKIRI'DA YAŞAYAN 24 YAŞINDAKİ FATMA BAŞAK COŞER, VÜCUT GELİŞTİRME SPORU İÇİN GİTTİĞİ SALONDA HOCALARININ YÖNLENDİRMESİYLE BAŞLADIĞI KİCK BOKSTA 5 AY SONRA ÜNİLİG KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA 3. OLDU.