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5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Yüzme Yarışları Düzenlendi

Fethiye'de gerçekleştirilen festivalde 231 sporcu, 1500 ve 3000 metre açık su yüzme yarışlarında mücadele etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:30
5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Yüzme Yarışları Düzenlendi

5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Yüzme Yarışları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları gerçekleştirildi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda yapılan yarışlara 19 farklı ülkeden toplam 231 sporcu katıldı.

Yarışların Kazananları

1500 metre erkek kategorisinde Ögeday Samatlı, kadınlarda ise Sıla Pazar birinciliği elde etti. 3000 metre yarışlarında erkeklerde Duygun Yurteri, kadınlarda ise Zeynep Balto zaferle ayrıldı.

Etkinlik Hakkında Açıklamalar

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e yüzme yarışının yapılacağını duyurdu. Ölüdeniz'in eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Yiğit, "Alternatif turizm çerçevesinde buraya sporcuları çekmekte zorlanmıyoruz. Yüzme branşında dört farklı kategoride 1731 sporcu yarışacak. Bu, ilçemizdeki en yüksek katılımlardan biri. Gelecek yıllarda da etkinliğimizi artırarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Sporcuların Görüşleri

Kadınlar 3000 metre birincisi Zeynep Balto, Ölüdeniz'de yarışmanın kendisi için bir ilk olduğunu belirtti ve buradaki yüzme deneyiminin çok keyifli olduğunu ifade etti. Yarışa katkıda bulunanlara teşekkür etti. 3000 metre erkek yarışında birinci olan Duygun Yurteri ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarıştığını ve Ölüdeniz'in hava ve su koşullarının mükemmel olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren sporculara, yarışmanın sonunda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

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