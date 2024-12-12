Rusya Trap Milli Takımı Mersin'de Kamp Yürütüyor

Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi. Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Kamp kadrosunda toplam 30'u kadın olmak üzere 52 sporcu ve 9 antrenör yer alıyor. Ekip, bu süreçte günde 2 antrenman gerçekleştiriyor.

Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi. Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi. Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.