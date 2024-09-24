664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi Açıklandı

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihine Duyuru

214 yıllık geleneğiyle tanınan ve "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak adlandırılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gelecek yıl gerçekleşecek olan 664. edisyonu ile sporseverleri biraraya getirecek. Tarihi güreşlerin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.

Hazırlıklar Başladı

Başkan Akın, Edirne Belediye Encümeninin almış olduğu karar doğrultusunda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde kutlanacağını açıkladı. Akın, bu özel etkinlik için hazırlıkların şimdiden başladığını vurguladı.

Kırkpınar'ın Önemi

Akın, Kırkpınar'ın yalnızca Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin kültürel mirası olduğunu belirterek, "Tüm güreşseverleri, bu eşsiz etkinliğe davet ediyorum," dedi.