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7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, 9 ülkeden 74 sporcunun katılımıyla başladı ve 3 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:45
7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya, Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştiriliyor.

Bu yılki turnuvaya Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya ve İsviçre olmak üzere 9 ülkeden toplam 74 profesyonel ve amatör golcü katılıyor.

Şampiyona, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde 5’er farklı kategoride gerçekleştirilecek olup, sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda zafere ulaşmak için mücadele edecekler.

Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, şampiyonanın medyaya yaptığı açıklamada, Balkan ülkelerinin büyük bir bölümünün katıldığını ve bu etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Ayrıca, gelecek yıl da ocakta Antalya'da düzenleneceği bilgisini verdi.

Şampiyona, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı. Golf-Mad...

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı. Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara açıklama yaptı.

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı. Golf-Mad...

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı. Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara açıklama yaptı.

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