8. Cherry Cup Tekirdağ'da Yapıldı

Tekirdağ'da, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları kapsamında "8. Cherry Cup" düzenlendi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Yarış, Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan sporcular katıldı.

Yarışlar ve Mücadele

Tekirdağ Yelken Kulübü önünden yelkenleriyle denize açılan sporcular arasında zorlu mücadeleler yaşandı. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup'ta 2 gün süren yarışların sonuçlarına göre en iyi dereceyi alan sporcuların Cherry Cup'ta yarıştığını belirtti.

Uzel, ülkelerin en iyi 8 kız ve en iyi 8 erkek yelkencisinin madalya için mücadele ettiğini, bir günün rüzgar nedeniyle iptal edildiğini ve yarışlar sonunda ülkelerin en iyi 3 erkek ve 3 kız yelkencisinin belirlendiğini söyledi. Organizasyon, bugün yapılacak diğer yarışların ardından tamamlanacak.

Sonuçlar

Kızlarda birinci: Bulgaristan'dan Nikol Burgazlieva

Erkeklerde birinci: Ukrayna'dan Andri Bondariuk

Kızlarda ikinci: Türkiye'den Elif Terece

Erkeklerde ikinci: Türkiye'den Emir Tombuloğlu

Kızlarda üçüncü: Suudi Arabistan'dan Xuan Ya

Erkeklerde üçüncü: Bulgaristan'dan Tihomir Tuzlukov

Tekirdağ'da, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları kapsamında "8. Cherry Cup" yarışı düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan sporcular katıldı.