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A Milli Basketbol Takımı 1040. Maçına Çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı, 1040. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Tarihinde 1039 maç oynayan milliler, 534 galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:13
A Milli Basketbol Takımı 1040. Maçına Çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı Tarihinde 1040. Maçına Çıkıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1040. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, 88 yıllık tarih boyunca toplam 1039 karşılaşma gerçekleştirdi.

Maçların Dağılımı

Bu 1039 maçın 534504 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Ayrıca A Milli Takım'ın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor; İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile oynanan özel maç 78-78 sona erdi.

Resmi Maçlardaki İlk Galibiyet

A Milli Takım, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda aldı. İlk iki maçını kaybeden Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 geçerek tarihi bir başarı elde etti.

En Farklı Skorlar

Ay-yıldızlı ekip, tarihindeki en farklı galibiyetini 29 Eylül 1980 tarihinde Libya karşısında elde etti; bu maçta Türkiye, Libya'yı tam 142-45 yenerek 97 sayı fark yakaladı. Ancak en farklı yenilgilerini Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Özellikle 24 Haziran 1993 tarihinde Hırvatistan'a 113-63'lük skorla yenilmesi dikkat çekti.

Ergin Ataman Dönemi

A Milli Takım, ünlü başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 77. maçına çıkacak. Ataman idaresinde şimdiye kadar 76 müsabakada 37 galibiyet ve 39 mağlubiyet elde edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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