A Milli Futbol Takımı, Cardiff City Stadı'nda Yürüyüş Gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, Cardif City Şehir Stadyumu'nda Yürüyüş Yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında yarın Galler ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu önemli karşılaşma öncesinde Cardiff City Stadı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Teknik Ekip ve Futbolcular Stadyumu İnceledi

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular stadyuma giderek kısa bir yürüyüş yaptı. Bu süre zarfında Montella ve oyuncular, hem zemin hem de stadyumla ilgili detayları inceledi.

Fotoğraf Çekimi ve Sonrası

Yürüyüşün ardından futbolcular ve teknik ekip, Cardiff Şehir Stadı’nda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Statta yapılan bu etkinliğin ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacakları otele geçiş yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.