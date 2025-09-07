A Milli Futbol Takımı İspanya'ya 6-0 Yenildi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi; Pedri, Merino ve Ferran Torres golleri attı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:51
Maç Detayları

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

Gruptaki Durum

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacak. İspanya ise Gürcistan'ı konuk edecek.

Gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Türkiye 3 puan'da kalırken, İspanya puanını 6'ya yükseltti. İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı. Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Tarihi Bağlam

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı. En farklı yenilgilerini iki kez İngiltere, bir kez Polonya karşısında 8-0 skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'de de Mısır'a 7-1 kaybetmişti. Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0lık sonuçlarla mağlup olmuştu.

