A Milli Futbol Takımı Kayseri'ye Ulaştı: Galler ile Maça Hazır

A Milli Futbol Takımı Kayseri'ye Ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye varışını gerçekleştirdi.

Kayseri Havalimanı'ndan Stadyuma Geçiş

Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla geldiği Kayseri Havalimanı'ndan otobüslerle RHG EnerTürk Enerji Stadı'na geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında stada ulaşan kafile, Kayserili vatandaşların bayraklarla yaptığı coşkulu selamlamasıyla karşılandı.

Güvenlik Önlemleri ve Protokol

Kafileye, bir süre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de eşlik etti. Takımın içinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve diğer yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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