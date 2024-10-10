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A Milli Futbol Takımı Samsun'a Geldi

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşmak üzere Samsun'a ulaştı. Maç yarın akşam 21.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:28
A Milli Futbol Takımı Samsun'a Geldi

A Milli Futbol Takımı Samsun'da

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasında yarın Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.

Havalimanında Karşılandılar

Özel uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapan takıma, yoğun ilgi gösterildi. Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle karşılaşmanın gerçekleştirileceği Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçiş yaptı.

Hazırlıklar Tamamlandı

A Milli Takım, maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak, gerçekleştirdiği antrenmanın ardından toplu fotoğraf çekimi yaptı.

Maç Detayları

Türkiye ile Karadağ arasındaki önemli karşılaşma, yarın akşam saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.

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