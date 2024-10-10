A Milli Futbol Takımı Samsun'da
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasında yarın Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.
Havalimanında Karşılandılar
Özel uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapan takıma, yoğun ilgi gösterildi. Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle karşılaşmanın gerçekleştirileceği Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçiş yaptı.
Hazırlıklar Tamamlandı
A Milli Takım, maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak, gerçekleştirdiği antrenmanın ardından toplu fotoğraf çekimi yaptı.
Maç Detayları
Türkiye ile Karadağ arasındaki önemli karşılaşma, yarın akşam saat 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi. A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda toplu fotoğraf çektirdi.