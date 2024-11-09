A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya Maçında Galibiyet Hedefliyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı Yenmek İstiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak. Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, oyuncu arkadaşları Tilbe Şenyürek ve Gökşen Fitik, Bratislava'daki Gopass Arena'da yaptıkları antrenmanın ardından AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Olcay Çakır Turgut: "Enerjimiz Çok İyi"

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, 101-54 gibi net bir skorla kazandıkları Romanya maçının ardından, "Elbette kazandığımız maçlarda hatalar yaptık. İzlanda maçı bizim için zordu ama deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. 3'te 3 yaptık ve bu başarıyı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tilbe Şenyürek: "Zor Bir Maç Bizi Bekliyor"

Tilbe Şenyürek, Slovakya'nın farklı bir kadro ile sahaya çıkacağını vurgulayarak, "Maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Tam kadro olmamız, motivasyonumuzu artırıyor. Düşük enerjili maçlar geçirdiğimiz dönemlerdeki eksikliklerimiz artık geride kaldı. Çok güzel bir maç bizi bekliyor." dedi.

Gökşen Fitik: "Her Maça Aynı Konsantrasyonla Çıkıyoruz"

Takımın genç oyuncularından Gökşen Fitik, gruptaki performanslarından mutlu olduklarını belirtti. "Biz, her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Mücadeleden kaçmayan bir milli takım izletmek istiyoruz." diyen Gökşen, Slovakya'nın galibiyet için elinden geleni yapacağını, fakat kendi oyunlarını oynamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Sonuç ve Hedef

Takımın yüksek motivasyonu ve enerji seviyeleri ile sahada galip gelme hedefi net. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya karşısında 4'te 4 yaparak yoluna devam etmeyi planlıyor.