Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti; Talisca penaltıdan, Mert Müldür ve Asensio golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:25
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta

Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı karşılaşmada Konyaspor'u 4-0 ile geçti.

Maç Özeti

Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca (28' pen. ve 37'), Mert Müldür (30') ve Marco Asensio (87') kaydetti. Karşılaşmada hakem üçlüsü Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta olarak görev yaptı.

Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Enis Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, sağ alt köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.

74. dakikada Jackson Muleka'nın pasında Yhoan Andzouana'nın ceza yayı gerisinden vuruşunda Ederson, soluna gelen topu kontrol etti.

87. dakikada Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortasında kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı Marco Asensio, kale önünde yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi. Skor 4-0 oldu.

Kadro Bilgileri

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 55), Edson Alvarez (Bartuğ Elmaz dk. 78), Fred (İsmail Yüksek dk. 67), Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78), Jhon Duran (Sebastian Szymanski dk. 67). Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş. Teknik Direktör: Domenico Tedesco.

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Josip Calusic, Guilherme (Yasir Subaşı dk. 85), Jin-Ho Jo (Pedrinho dk. 46), Enis Bardhi (Kaan Akyazı dk. 90), Melih İbrahimoğlu (Marko Jevtovic dk. 90), Morten Bjorlo, Jackson Muleka, Umut Nayir (Melih Bostan dk. 85). Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Marius Stefanescu, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş. Teknik Direktör: Çağdaş Atan.

Goller ve Kartlar

Goller: Anderson Talisca (dk. 28 pen., dk. 37), Mert Müldür (dk. 30), Marco Asensio (dk. 87) — (Fenerbahçe).

Sarı kartlar: Fred, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe); Jin-Ho Jo, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor).

