DOLAR
42,69 0%
EURO
50,17 -0,06%
ALTIN
5.915,18 -0,3%
BITCOIN
3.678.985,61 2,8%

Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Mert Müldür, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı; Fenerbahçe 16. haftada Konyaspor’u 4-0 yendi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:15
Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig 16. hafta

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’de bir gol de Mert Müldür’den geldi.

Mert’in, 30. dakikada ceza sahasında karambolde yaptığı vuruşta savunmaya çarparak havalanan top filelerle buluştu.

Bu sezon ligde 3. kez ilk 11 başlayan milli futbolcu, Nelson Semedo’nun sakatlığı sonrası aldığı formayla 2 maçta performansıyla dikkat çekti.

Mert Müldür, bu sezon ligde 8, Avrupa kupalarında 6 maçta süre aldı.

Konyaspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MERT MÜLDÜR, KONYASPOR MAÇINDA KAYDETTİĞİ GOLLE BU SEZON İLK GOL SEVİNCİNİ...

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MERT MÜLDÜR, KONYASPOR MAÇINDA KAYDETTİĞİ GOLLE BU SEZON İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MERT MÜLDÜR, KONYASPOR MAÇINDA KAYDETTİĞİ GOLLE BU SEZON İLK GOL SEVİNCİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi
2
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor: Trendyol Süper Lig'de 2 Maç Sonra Galibiyet
3
Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
4
Anderson Talisca 2 maçta 6 gol — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
5
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta
6
Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı
7
Fenerbahçe 16. haftayı namağlup geçti — Konyaspor 4-0

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi