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A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Hedefliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı hedefliyor. Hedefler ve beklentiler büyük.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:05
A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Hedefliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası Hedefiyle Hazır

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 28 Kasım'da Macaristan'da başlayacak olan EHF 2024 Avrupa Şampiyonası için heyecanla geri sayıma başladı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, bu önemli organizasyonda takımın başarısına duyduğu inancı ifade etti.

Çebi'den İddialı Açıklamalar

Mesut Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "İlk defa katılacağımız bir Avrupa Şampiyonası, bu yüzden çok heyecanlıyız. Türk ve Avrupalı hentbolseverlere bu takımın neler yapabileceğini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımın ilerleyişinin ve mücadele azminin önemini vurgulayarak, "Her maçta aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi.

Altyapı ve Gelecek Hedefleri

Çebi, Türkiye'de hentbol kültürü oluşturmanın ve bu kültürü geliştirmek için çalışmalar yapmanın önemine değinirken, olimpiyatlara katılma hedefinin de altını çizdi. "Asıl hedefimiz, 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak ve nihai hedefimiz dünya şampiyonasına katılmak" dedi.

Başantrenör Buceschi ve Kaptan Yılmaz'dan Açıklamalar

Başantrenör Costica Buceschi, "Grubumuzda en iyi üçüncüler arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettik. Zor bir gruptayız, ama elimizden gelen en iyi sonucu almak için çalışacağız" dedi.

Kaptan Betül Yılmaz ise, "Avrupa Şampiyonası'na katılmayı uzun zamandır hayal ediyorduk. Açılış maçımızı ev sahibi Macaristan ile oynayacağız. Hedefimiz maksimum başarıyı yakalamak, gruptan çıkmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamlamakta. Takımın performansı, Türk hentbolunun geleceği adına büyük bir adım olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi. A Milli...

A Milli Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi. A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi. A Milli...

A Milli Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi. A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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