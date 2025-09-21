A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya Hazırlık Turnuvasını Tamamladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'daki hazırlık turnuvasında Norveç'e 42-10, Çekya'ya 32-25 ve Hırvatistan'a 36-29 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:43
A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya Hazırlık Turnuvasını Tamamladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya Hazırlık Turnuvasını Tamamladı

Turnuva ve Sonuçlar

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasında 3 maç oynadı.

Turnuvadaki ilk maçta Norveç'e 42-10 mağlup olan milliler, ikinci maçta Çekya'ya 32-25, üçüncü mücadelede ise Hırvatistan'a 36-29 yenildi.

Değerlendirme

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, katıldıkları turnuvanın 2026 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde milli oyuncuların tecrübe kazanması açısından önemli olduğunu açıklamıştı.

