A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya Hazırlık Turnuvasını Tamamladı
Turnuva ve Sonuçlar
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasında 3 maç oynadı.
Turnuvadaki ilk maçta Norveç'e 42-10 mağlup olan milliler, ikinci maçta Çekya'ya 32-25, üçüncü mücadelede ise Hırvatistan'a 36-29 yenildi.
Değerlendirme
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, katıldıkları turnuvanın 2026 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde milli oyuncuların tecrübe kazanması açısından önemli olduğunu açıklamıştı.