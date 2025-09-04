A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 Yenip Tarihi Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 Yenerek Tarihi Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası kapsamında oynanan maçta ABD'yi 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Yarı finalde rakip: Japonya

Bu sonuçla milliler, turnuvada bir üst tura çıkarak yarı finalde Japonya ile eşleşti. Karşılaşma, takım ve ülke voleybolu için tarihi bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Maç skoru: 3-1 — A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu galibiyeti, turnuvadaki ilerleyişinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu.