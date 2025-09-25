Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor PFDK'ye Sevk Edildi

TFF, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Arca Çorum FK da disipline gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında dün karşılaşan Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sevk gerekçesi oldu.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK, Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Konu PFDK tarafından değerlendirilmek üzere sevk edildi.

