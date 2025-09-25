Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor PFDK'ye Sevk Edildi
TFF Hukuk Müşavirliği kararını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında dün karşılaşan Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sevk gerekçesi oldu.
Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK, Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Konu PFDK tarafından değerlendirilmek üzere sevk edildi.