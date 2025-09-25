Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor PFDK'ye Sevk Edildi

TFF, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Arca Çorum FK da disipline gönderildi.