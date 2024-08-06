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A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024'te yarı finale ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımında Tarihi Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük bir sevinç yaşıyor. Takım, çeyrek finalde zorlu bir rakip olan Çin'i 3-2'lik skorla geçerek bu başarıyı elde etti.

Kaptan Eda Erdem Dündar'dan Açıklamalar

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Çok iyi bir takımı geçerek yarı finale çıktık. İlk seti kaybetsek de oyuncularımızın performansı bizi galibiyete taşıdı." diyerek, takımın uzun süredir çeyrek finallerde şanssızlık yaşadığını vurguladı.

Eda, "Rakibimizin kim olacağı fark etmez, artık kazanmak zorundayız. Yarı finale yükseldik, mutluluğumuz sürüyor ama bunun devamını da getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Cebecioğlu'nun İfade Ettikleri

Derya Cebecioğlu, takım olarak çok büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Bu maçı ölüm kalım maçı olarak gördük. Her şeyimizi ortaya koyduk ve savaştık." dedi.

Hande Baladın’ın Duygusal Anları

Hande Baladın, performansları sırasında duygusal anlar yaşadı ve "Bugün kim olduğumuzu gösterdiğimiz için mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Meliha Diken'in Değerlendirmesi

Meliha Diken ise, "Oyun olarak üstün durumdaydık ve sonuna kadar savaşmaya devam ettik. Çeyrek finalde böyle bir takımı yenmek büyük bir motivasyon kaynağı olacak." diyerek, takımlarına olan güvenini yineledi.

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