A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Garantiledi!

2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Önemli Galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkını elde etti. Milli takım, grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Maçın Önemli Anları

Maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Cedi Osman'ın 9 sayısıyla ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ancak Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle, Türkiye 15. dakikada 23-28 ile yeniden öne geçti. Milli takım, devreyi 40-31 önde kapadı.

Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk'un smaç basketleriyle farkı çift hanelere çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçerken, Macaristan 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Çeyrek sonundaki Adam Hanga’nın 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 54-54 eşitlikle girildi.

Final Dönemi ve Sonuç

Final periyoduna hızlı giren Macaristan, 33. dakikada 3 sayı çizgisinden bulduğu basketlerle 66-60 öne geçti ve Türkiye molaya gitti. Ancak, moladan dönen Türkiye 8-0'lık bir seri yakalayarak 66-68 ile yeniden öne geçti. Cedi Osman'ın son dakikadaki sayılarıyla Türkiye, 79-72 önde girerek, maçı 81-76 kazanmayı başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.