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A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu Sakatlandı, Yeni İsimler Kadroya Dahil Edildi

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya eklendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:49
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu Sakatlandı, Yeni İsimler Kadroya Dahil Edildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Ancak takımda bir değişiklik yaşandı; Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda güncelleme yapıldı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı bilgisi verildi.

Yerine ise Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takım'ın defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi. Bu değişikliklerin ardından milli takım, hazırlıklarına devam ederek rakiplerine karşı en iyi performansı göstermeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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