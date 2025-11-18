Kılıçaslan Yıldızspor 3-1'le ilk iç saha galibiyetini aldı

Kılıçaslan Yıldızspor, Sümer Stadı'nda Rusumat-4 Gençlikspor'u 3-1 yenerek Türkiye Kadınlar 2. Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:55
Kılıçaslan Yıldızspor 3-1'le ilk iç saha galibiyetini aldı

Kılıçaslan Yıldızspor 3-1'le ilk iç saha galibiyetini aldı

Maç Özeti

Türkiye Kadınlar 2. FutbolLigi B Grubu ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, bu sezon kendi evinde oynadığı ilk maçta Rusumat-4 Gençlikspor'u konuk etti. Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Kayseri temsilcisi, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşma sonucuyla birlikte Kılıçaslan Yıldızspor hanesine ilk üç puanı yazdırdı ve puan cetvelinde 5. sıraya yükseldi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Karadeniz Ereğli Spor Lisesi'ne mağlup olan kırmızı-mavili takım, bu galibiyetle moral buldu.

Gelecek Maç

Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 3. haftasında Düzce Kadın FK'ye konuk olacak. Takımın hazırlıkları başladı ve kırmızı-mavili ekip, üst üste iyi sonuçlar alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Önemli Not: Maçın oynandığı stat, skor ve takımların isimleri haberde yer alan bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

