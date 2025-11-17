A Milli Takım'da İspanya Maçı Öncesi Kadroda Değişiklikler

Sakatlıklar nedeniyle Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu kadrodan çıkarıldı; Ahmed Kutucu çağrıldı. İsmail Yüksek kampı terk etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:37
Sakatlıklar ve disiplin gerekçeleriyle dört oyuncu aday kadrodan çıkarıldı, bir isim çağrıldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubunda yarın TSİ 22.45'te oynanacak son maçta İspanya ile karşılaşacak. Müsabaka, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumunda gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan maçında sol kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan ile alt adalesinde sakatlık bulunan Aral Şimşir aday kadrodan çıkarıldı.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın ağrılarının sürdüğü, antrenman sonrası tıbbi kontrollerde ise Kerem Aktürkoğlu'nun İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceğinin belirlendiği için iki oyuncunun daha kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in de sabah antrenmanının ardından kamptan ayrıldığı ifade edildi.

Buna karşın, Galatasaray forması giyen forvet Ahmed Kutucu aday kadroya dahil edilerek kampa katıldı.

