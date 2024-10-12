A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan Dışlandı

A Milli Futbol Takımı'nda Önemli Değişiklik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde, iki oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığı

Türk futbolunun genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinden sakatlık geçirdi. Bu durum, onun İzlanda karşılaşmasında yer almamasına neden oldu.

Kaan Ayhan Cezalı Duruma Düştü

Aynı maçta sarı kart gören Kaan Ayhan ise, bir sonraki karşılaşma için cezalı duruma düştü ve dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki oyuncunun kadrodan çıkarılmasını şu ifadelerle duyurdu: "Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan, sağlık durumu ve cezalı olmaları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştır."

Bu gelişmeler, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısındaki mücadelede kadro seçeneklerini etkileyecektir.