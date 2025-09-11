A Milli Takım, EuroBasket 2025 Yarı Finalinde Yunanistan ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile kozlarını paylaşacak

Maç Detayları

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde yarın Arena Riga'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Turnuva Performansı ve Hedef

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, turnuvada çıktığı 7 maçı da kazanarak dikkat çekiyor. Grup aşamasını lider tamamlayan ay-yıldızlılar; Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya galibiyetlerinin ardından, son 16 turunda İsveç'i ve çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı. Milliler, Yunanistan'ı devirirse 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası finaline yükselecek. Türkiye son olarak EuroBasket 2001'de finale kalmış ve finalde Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek ikinci olmuştu.

Cedi Osman'ın Durumu

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın durumu maç öncesi belirsizliğini koruyor. Çeyrek finalde Polonya karşısında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı. Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki oyuncuya, yarı final için sağlık ekibi tarafından yoğun tedavi uygulanıyor. Cedi Osman'ın yarın sahada olup olmayacağı maç günü netleşecek.

Kesintisiz Başarı: 7'de 7

A Milli Takım, EuroBasket 2025'te çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri konumunda. Turnuvada yarı finale kalan ekipler arasında Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7'şer galibiyetle öne çıkıyor. Milliler, yarı finali kazanıp finale yazılmaları halinde Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 8 galibiyet elde etmiş olacak.

Yunanistan ile Rekabet

Türkiye ile Yunanistan resmi maçlarda yarın 15. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı. EuroBasket özelinde ise iki ülke 8 kez karşılaştı; milliler bu maçlarda 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Ataman vs Panathinaikoslı Oyuncular

Yarınki maçta A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos'tan 5 oyuncuya karşı sahaya çıkacak. Yunanistan kadrosunda Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou yer alıyor.

Alperen - Giannis Çekişmesi

Yarı finalin dikkat çeken düellosu Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo arasındaki bireysel mücadele olacak. Alperen, turnuvada 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asist ortalamalarıyla oynadı. Giannis ise 5 maçta 29,8 sayı, 9 ribaunt, 3,6 asist performansıyla takımının hücum yükünü üstlendi.

İki Takımın İstatistikleri

Genel ortalamalara göre Türkiye, EuroBasket 2025'te Yunanistan'a sayı, ribaunt, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Yunanistan ise sadece top çalma ortalamasında A Milli Takım'ın önünde yer alıyor. İstatistikler (Türkiye / Yunanistan):

Sayı: 90,7 / 86,1

Ribaunt: 37,6 / 36,1

Asist: 22,6 / 19,3

Top çalma: 7,1 / 8

Blok: 3,4 / 3

Top kaybı: 12,4 / 13

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Yunanistan olarak yazılmıştır.

Diğer Yarı Final

Turnuvanın diğer yarı finalinde ise Almanya ile Finlandiya, yarın saat 17.00'de yine Riga'da karşı karşıya gelecek.