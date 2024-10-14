A Milli Takım'ın İzlanda Maçı Ertelenebilir

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda Maçı Ertelenebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının ertelenebileceğini belirtti.

Maçın Durumu Üzerine Açıklama

Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saha zemininin buz tutmuş durumda olduğunu vurguladı. Maçın ertelenme ihtimalinin %51 olduğunu ifade eden Kazancı, "Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali var. Karşılaşmanın hakemi, TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve son kararı verecek." dedi.

Maçın Zamanı ve Yeri

İzlanda ile Türkiye arasında oynanması planlanan karşılaşma, Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda gerçekleşecek. Eğer maç ertelenmezse, bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.