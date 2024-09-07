Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A Milli Takım İzmir'de İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 23:09
A Milli Takım İzmir'de İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı İzmir'e Ulaşmayı Başardı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması için İzlanda ile mücadele edecek A Milli Takım, İzmir'e varış yaptı.

Galler'den İzmir'e Özel Uçuşla Geldiler

Galler’in başkenti Cardiff’ten yola çıkan ay-yıldızlı takımın özel uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Takım, coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Milli Takım Kafile Geçiş Yaptı

Havalimanında, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan A Milli Takım kafilesi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte otobüsle kalacakları otele geçti.

İzlanda ile Maç Günü

A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak puan elde etti. 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı’nda İzlanda ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları