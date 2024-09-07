A Milli Takım İzmir'de İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı İzmir'e Ulaşmayı Başardı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması için İzlanda ile mücadele edecek A Milli Takım, İzmir'e varış yaptı.
Galler'den İzmir'e Özel Uçuşla Geldiler
Galler’in başkenti Cardiff’ten yola çıkan ay-yıldızlı takımın özel uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Takım, coşkulu bir karşılama ile karşılandı.
Milli Takım Kafile Geçiş Yaptı
Havalimanında, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan A Milli Takım kafilesi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte otobüsle kalacakları otele geçti.
İzlanda ile Maç Günü
A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak puan elde etti. 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı’nda İzlanda ile karşılaşacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.