A Milli Takım İzmir'de İzlanda ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı İzmir'e Ulaşmayı Başardı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşması için İzlanda ile mücadele edecek A Milli Takım, İzmir'e varış yaptı.

Galler'den İzmir'e Özel Uçuşla Geldiler

Galler’in başkenti Cardiff’ten yola çıkan ay-yıldızlı takımın özel uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Takım, coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Milli Takım Kafile Geçiş Yaptı

Havalimanında, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan A Milli Takım kafilesi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte otobüsle kalacakları otele geçti.

İzlanda ile Maç Günü

A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak puan elde etti. 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı’nda İzlanda ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, havalimanına gelen taraftarları selamladı.