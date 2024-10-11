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A Milli Takım, Karadağ'ı Konuk Etti

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile Samsun'da karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 5 değişiklik yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:10
A Milli Takım, Karadağ'ı Konuk Etti

A Milli Takım'da Değişiklikler

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Takım, önceki maçta İzlanda’ya karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyetin ardından, ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere toplam 5 değişiklik yaptı.

Montella'nın Seçimleri

Mert Günok ve İsmail Yüksek'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alma şansı bulamaması üzerine Montella, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır’ı sahaya sürdü.

Karadağ'daki Değişiklikler

Karadağ ekibinin Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kaybettikleri Galler maçından farklı olarak kadrosunda dört değişiklik yaptı. Kaleci Milan Mijatovic ve diğer oyuncuların yerine, Igor Nikic, Igor Vujacic, Marko Bakic ve Nikola Krstovic'ı mücadelenin kadrosuna dahil etti.

Stadyum Atmosferi

Samsun’da bulunan Yeni 19 Mayıs Stadı, 33 bin 919 kapasiteli stadyum, futbolseverlerle dolup taştı. Taraftarlar, maç öncesi kendilerine ayrılan biletleri bir saat içinde tüketti. Her bir taraftara Türk bayrağı dağıtılırken, stadyum coşkulu bir atmosferde geçti.

Güvenlik Önlemleri

Karşılaşma sırasında, stadyumda toplam 1550 güvenlik personeli görev aldı. Stadyumda yer alan küçük bir grup Karadağ taraftarı da Samsunlu futbolseverlerle birlikte maçı izledi. Taraftarlar, “Ceddin Deden” adlı mehter marşı eşliğinde büyük bir coşku yaşadı.

Özel Seremoni

Maç öncesinde, Türkiye ve Karadağ milli takımları, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü organizasyonunda şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte seremoniye katıldı. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım gibi önemli isimler de stadyumda hazır bulundu.

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