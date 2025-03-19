A Milli Takım, Macaristan ile 16. Randevusunda Zirveye Çıkıyor

A Milli Takım, Macaristan ile Tarihinde 16. Kez Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off maçında yarın, tarihindeki 16. randevusunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Macaristan galibiyet sayısında üstünlük sağladı.

15 Maçta Elde Edilen Sonuçlar

Yapılan 15 karşılaşmada Türkiye, 4 kez galip gelirken, Macaristan 9 kez bu maçlardan galip ayrıldı. Ayrıca, 2 maçta ise taraflar birer puan almayı başardı. Türkiye, toplamda 15 gol atarken, rakibi Macaristan 29 gol kaydetti.

Son Maç Macaristan’ın Üstünlüğüyle Tamamlandı

İki milli takım arasındaki son karşılaşma, geçtiğimiz yıl 22 Mart tarihinde Macaristan'da oynandı ve ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi. Golsüz geçen ilk yarının ardından, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle Macaristan maçı kazandı.

Resmi Maçlarda Galibiyet Sayısı Eşit

Türk Milli Takımı, Macaristan ile oynadığı 8 resmi maçta, 3 galibiyet alarak eşitliği sağladı. Bu süreçte 3 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekip, 2 maçta ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalar arasında, 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan ve 2-2 biten maç ile Türkiye'nin 2-0’lık randevusu dikkat çekiyor.

Macaristan İle Tarihteki En Farklı Yenilgi

Türkiye, 4 Nisan 1984 tarihinde oynanan özel maçta Macaristan karşısında 6-0'lık sonuç ile taraftarlarını üzdü. Bu, Türk Milli Takımının en farklı skorlu yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Macaristan B Milli Takımı ile İki Maç

A Millî takım, Macaristan'ın B Milli takımı ile de 1932 yılında iki özel maç yapmış ve bu karşılaşmaları da kaybetmişti: 2-1 ve 4-1'lik sonuçlarla.

Geride Kalan Maçların Sonuçları

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında yaşanan 15 karşılaşmanın sonuçları ise aşağıda özetlenmiştir: