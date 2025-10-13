A Milli Takımı Kocaeli Stadı'nda Gürcistan Maçı Öncesi İnceleme Yürüyüşü

A Milli Takımı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Teknik heyet ve oyuncular sahayı inceledi

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular statta kısa süre yürüdü. Yürüyüş sırasında Montella ve oyuncular, zemini ve stadyumun genel durumunu yakından inceledi.

Hakan Çalhanoğlu için 100. forma pastası

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Hakan Çalhanoğlu için saha ortasında pasta kesildi. Üzerinde "100" yazan pastadan ilk dilimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi ve onu sarılarak kutladı. Ardından oyuncular, teknik ekip ve yöneticilerin toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Taraftarlar meşalelerle karşıladı

Takım konaklayacağı otele giderken futbolseverler tarafından meşalelerle karşılandı. Taraftarların coşkusu kafile tarafından dikkat çekti.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

