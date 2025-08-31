DOLAR
ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi: SFK 2000 Sarajevo

ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek ekibi SFK 2000 Sarajevo ile eşleşti; ilk maç 10-11 Eylül, rövanş 17-18 Eylül.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:42
UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Ankara temsilcisi Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

Maç takvimi

İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz." denildi.

ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

