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Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun genel kurulunda yeniden başkanlığa seçildi ve yeni hedefler ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:25
Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonunun Yeniden Başkanı Oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 6. olağan ve 7. mali genel kurulu, Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıda, mevcut başkan Abdullah Topaloğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 189 oydan 158'ini alarak, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu

Topaloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Aytaçoğlu, Ersan Odaman, Elif Özdemir, Elif Çahlıyan, Emrah Yoğurtçu, Fuat Yıldırım, Hüseyin Ersan Topbaş, Mehmet Fatih Kalender, Metin Gazoz ve Muhammet Mustafa Bakırcı yer aldı. Divan başkanlığını Turhan Menteş üstlendi ve faaliyet raporları oy çokluğuyla onaylandı.

Uğur Erdener'in Açıklamaları

Genel kurulun açılışında Uğur Erdener, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, "Okçulukta elde edilen madalyalar, bizlerin yaptığı çalışmaların bir yansımasıdır. 2024 ve 2028 olimpiyatlarında bu başarıların daha da artacağını umuyorum," dedi.

2028 Olimpiyat Hedefi

Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlık görevini devralarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları bizim için belirleyici bir dönem olacak," ifadesini kullandı. Türkiye okçuluğunun son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Topaloğlu, "Özellikle genç sporcularımızın kazandığı 63 madalya, bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu dört yıllık sürede gereken çalışmayı yaparak ülkemizi gururlandıracağız," dedi.

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