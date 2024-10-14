Abdurrahman Karataş Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de başarıyla gerçekleştirildi. Bu önemli seçimde Abdurrahman Karataş, başkanlık görevine seçildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Genel kurulda, başkanlık için Abdurrahman Karataş ile Serkan Kavzan arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın üstlendiği toplantıda, önceki yönetimin faaliyet ve denetim kurulu raporları okunmuş olup, 31 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun iki yıllık tahmini bütçesi de aynı şekilde kabul edilmiştir.

Toplamda kayıtlı 274 delegeden 251'inin oy kullandığı seçimde, Abdurrahman Karataş 172 oyla başkan seçilmiş, Serkan Kavzan ise 76 oy alarak yarışta kalmıştır. Ayrıca 3 oy da geçersiz sayılmıştır.

Yeni Başkanın Vizyonu

Abdurrahman Karataş, Türkiye Eskrim Federasyonu'nda 12 yıldır aktif görev aldığına dikkat çekerek, "Birlikte yeni bir olimpiyat yolculuğuna çıkacağız. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na takım olarak katılmayı hedefliyoruz ve paralimpik oyunlarda da en az 3 sporcuyla altın madalya kazanmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yeni başkan, yarından itibaren federasyonun tüm paydaşları ile birebir görüşmeler yapacağını vurgulayarak, "Türk eskriminin marka değerini artırmak ve gelecekte büyük başarılar elde etmek için projeler geliştireceğiz. Ayrıca Ankara'da inşa etmeye başladığımız 10 bin metrekarelik sporcu eğitim kamp merkezi projemiz, ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak" dedi.

Yeni Yönetim ve Hedefler

Karataş'ın yönetim kadrosu, Yusuf Barsbuğa, Ahmet Hakan Hayber, Emir Özkurt, Ahmet Kılınç, Bilgehan Baydil, Ilgın Güçlüer Sürekçigil, Bahadır Öztürk, Uğur Dikici, İlker Ilgın ve Yücel Kazancıoğlu'ndan oluşuyor. Karataş, eskrim camiasına ve delegelere destekleri için teşekkür etti.

Tüm bu girişimler ve projelerle, 2028 Olimpiyatları'na güçlü bir hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen Abdurrahman Karataş, "Hiçbir kulüp ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.