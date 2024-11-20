DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,35 0,62%
ALTIN
2.932,96 -0,5%
BITCOIN
3.260.371,43 -2,23%

Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, 24 Kasım'da Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:04
Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşma için antrenmanlarına devam etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında minyatür kale maç yaparak nefes kesen bir performans sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunsporlu Soner Aydoğdu: 'Gidişattan Memnunuz'
2
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 'Türk Basketbolu Güçlü Bir Jenerasyona Sahip'
3
Adanaspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile Anlaştı
4
Manisa Basket, Yunan Ekibi Peristeri'yi Ağırlıyor
5
Hakan Kazancı, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Seçildi
6
Çaykur Rizespor'dan Hojer, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı
7
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a özür!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı