Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşma için antrenmanlarına devam etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında minyatür kale maç yaparak nefes kesen bir performans sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.