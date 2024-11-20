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Boğaziçi Kupası 25 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor

Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:15
Boğaziçi Kupası 25 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor

Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası İstanbul'da!

Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından takvimde yer alan bu prestijli organizasyonda, 40 ülkeden 234 sporcu madalya için yarışacak.

Etkinlik, Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilecek ve bireysel yarışmalarda büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular mücadele edecektir. Ayrıca, buz dansı kategorisinde de büyükler ve gençler için yarışmalar düzenlenecek.

Türkiye, organizasyonda 68'i tekler, 4'ü buz dansında olmak üzere toplam 72 sporcu ile temsil edilecek. Bu, Türk sporcular için büyük bir fırsat sunuyor.

Buz pateni tutkunlarının şimdiden takvimlerine not etmesi gereken bu etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergileyecekleri önemli bir platform olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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