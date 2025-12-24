Acıbadem, AFCON 2025’in Resmi Sağlık Tedarikçisi Oldu

Acıbadem, AFCON 2025’in resmi sağlık tedarikçisi olarak göreve başladı

Acıbadem Sağlık Grubu, Afrika’nın en prestijli futbol organizasyonu TotalEnergies Afrika Uluslar Kupası 2025 (AFCON 2025)’in resmi sağlık tedarikçisi oldu. Turnuva, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas’ta düzenlenecek.

Turnuva detayları

AFCON 2025’te toplam 24 milli takım şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, 6 şehirde yer alan 9 stadyumda oynanacak ve organizasyonun dünya çapında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Uluslararası standartlarda sporcu sağlığı desteği

Sporcu sağlığı alanında öne çıkan Acıbadem, Türkiye’nin ilk ve tek FIFA akreditasyona sahip Sporcu Sağlığı Merkezini bünyesinde barındırıyor. Grup, AFCON 2025 süresince turnuvaya katılan sporculara kapsamlı sağlık hizmeti sunacak.

Anlaşma kapsamında turnuva sırasında sakatlanan ve tedavisine Türkiye’de devam etmeyi tercih eden sporcuların tıbbi tedavilerinden de Acıbadem sorumlu olacak. Sporcular, Acıbadem’in ileri tıbbi altyapısından ve uluslararası standartlarda sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Küresel işbirliği ve imza töreni

Acıbadem Sağlık Grubu, uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübesini AFCON 2025 ile bir kez daha sahaya taşıyarak Afrika futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. İşbirliği anlaşması, Fas’ın Rabat kentinde, CAF Genel Sekreteri Veron Mosengo-Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk arasında imzalandı.

Acıbadem, bu ortaklıkla sahada ve sonrasında sporcuların sağlık güvenliğini sağlamaya yönelik güçlü bir sorumluluk üstlendi.

