Acıpayam Futbol Sahası FIFA standartlarına kavuşturuldu

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sonucu Acıpayam Futbol Sahası yeni yüzüne kavuştu. Tesis, zemininden aydınlatmasına, tribünlerinden skorboarduna kadar modern unsurlarla donatılarak Türk sporunun hizmetine sunuldu.

Tesis baştan aşağı yenilendi

Yenileme çalışmaları, 2025 yılının son günlerinde tamamlanarak Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Saha zemini 14 bin metrekare alanda tamamen elden geçirilerek FIFA standartlarında sentetik çim ile kaplandı. Seyirciler için 500 kişilik yeni tribün koltukları yerleştirildi.

Futbol sahasının çevresinde bulunan 6 bin metrekare yürüyüş ve koşu pisti alanı sentetik halı ile kaplanırken, tesise elektronik skorboard takıldı. Ayrıca stat aydınlatmaları yenilenerek geceleri antrenman, müsabaka ve vatandaşların spor yapmalarına uygun hale getirildi.

Yetkiliden değerlendirme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yenileme çalışmasının ilçeye ve Türk sporuna uzun vadeli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Denizli genelinde spor tesislerimizi yenilemeye, modern standartlara kavuşturmaya devam ediyoruz. Acıpayam Sahası artık hem sporcularımıza daha konforlu bir antrenman ortamı sunacak hem de ilçemizde sporun gelişmesine ivme kazandıracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

Eski görünümüne göre tesis adeta baştan aşağı yenilenmiş durumda; Acıpayam Futbol Sahası, modern altyapısı ve donanımıyla bölge sporuna katkı vermeye hazır.

