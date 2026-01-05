DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Acıpayam Futbol Sahası FIFA Standartlarına Kavuşturuldu

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Acıpayam Futbol Sahasını FIFA standartlarında sentetik çim ve modern donanımla yenileyerek 2025 sonunda hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:47
Acıpayam Futbol Sahası FIFA Standartlarına Kavuşturuldu

Acıpayam Futbol Sahası FIFA standartlarına kavuşturuldu

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sonucu Acıpayam Futbol Sahası yeni yüzüne kavuştu. Tesis, zemininden aydınlatmasına, tribünlerinden skorboarduna kadar modern unsurlarla donatılarak Türk sporunun hizmetine sunuldu.

Tesis baştan aşağı yenilendi

Yenileme çalışmaları, 2025 yılının son günlerinde tamamlanarak Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Saha zemini 14 bin metrekare alanda tamamen elden geçirilerek FIFA standartlarında sentetik çim ile kaplandı. Seyirciler için 500 kişilik yeni tribün koltukları yerleştirildi.

Futbol sahasının çevresinde bulunan 6 bin metrekare yürüyüş ve koşu pisti alanı sentetik halı ile kaplanırken, tesise elektronik skorboard takıldı. Ayrıca stat aydınlatmaları yenilenerek geceleri antrenman, müsabaka ve vatandaşların spor yapmalarına uygun hale getirildi.

Yetkiliden değerlendirme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yenileme çalışmasının ilçeye ve Türk sporuna uzun vadeli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Denizli genelinde spor tesislerimizi yenilemeye, modern standartlara kavuşturmaya devam ediyoruz. Acıpayam Sahası artık hem sporcularımıza daha konforlu bir antrenman ortamı sunacak hem de ilçemizde sporun gelişmesine ivme kazandıracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

Eski görünümüne göre tesis adeta baştan aşağı yenilenmiş durumda; Acıpayam Futbol Sahası, modern altyapısı ve donanımıyla bölge sporuna katkı vermeye hazır.

DENİZLİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİR SÜREDİR BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN...

DENİZLİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİR SÜREDİR BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN ACIPAYAM FUTBOL SAHASI YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU. SAHANIN ZEMİNİ FİFA STANDARTLARINDA SENTETİK ÇİM İLE KAPLANIRKEN TRİBÜN KOLTUKLARI, ATLETİZM PİSTİ, ELEKTRONİK SKORBOARDU VE MODERN IŞIKLANDIRMASIYLA TESİS BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENDİ.

DENİZLİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİR SÜREDİR BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
2
Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı
3
Fenerbahçe, Finlandiyalı Smaçör Luka Marttila’yı Transfer Etti
4
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi İstanbul'da Son İdmanını Yaptı
5
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile Yollarını Ayırdı
6
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe
7
Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları