Trabzonspor, 14. haftada Türk Telekom’u 92-84 yendi

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Hayri Gür Spor Salonu’nda Türk Telekom’u 92-84 mağlup etti; periyotlar 25-22, 49-40, 72-64.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom’u ağırladı. Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonunda oynandı.

Trabzonspor, etkili oyununu sürdürerek maçı 92-84 kazanıp sahadan galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip ilk periyodu 25-22, devreyi 49-40 önde kapattı. Üçüncü çeyreği de 72-64 üstün bitiren bordo-mavililer, son periyotta skoru koruyarak mücadeleyi avantajlı tamamladı.

