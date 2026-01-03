Trabzonspor, 14. haftada Türk Telekom’u 92-84 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom’u ağırladı. Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonunda oynandı.
Trabzonspor, etkili oyununu sürdürerek maçı 92-84 kazanıp sahadan galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip ilk periyodu 25-22, devreyi 49-40 önde kapattı. Üçüncü çeyreği de 72-64 üstün bitiren bordo-mavililer, son periyotta skoru koruyarak mücadeleyi avantajlı tamamladı.
