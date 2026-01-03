DOLAR
Bilecik'te Atletizme İlgi Artıyor: Spor Okulları'na Yoğun Talep

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesindeki atletizm eğitimlerine katılım artıyor; antrenmanlar teknik, sürat, dayanıklılık ve disiplin odaklı yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:27
Artan katılım ve düzenli çalışmalar

Bilecik'te sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altındaki atletizm programlarına yoğun ilgi gösteriyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, çocuk ve genç sporcuların antrenmanlara katılımı giderek artıyor.

Antrenman içeriği

Antrenmanlar; koşu, atlama ve atma branşlarına yönelik ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlıyor. Çalışmalar, sürat, dayanıklılık ve kuvveti geliştirmeye odaklanan istasyon antrenmanlarıyla sürdürülüyor. Teknik becerilerin geliştirilmesi ve performans artışı programın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Eğitim yaklaşımı ve kazanımlar

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar sporculara yalnızca sportif beceriler kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda disiplin, azim ve mücadele ruhu gibi değerlerin de geliştirilmesine katkı sağlıyor. Antrenmanlar, genç sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini destekleyecek şekilde planlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren sporla buluşturmayı, atletizm gibi temel branşlarda doğru eğitimle geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Spor okullarımızda çocuklarımız hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

