Söğütspor Gemlikspor Deplasmanına Hazır — BAL 13. Hafta

Söğütspor Gemlikspor Deplasmanına Hazır
Hazırlıklar tamamlandı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Gemlikspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftasında Bursa temsilcisi Gemlikspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi mavi-lacivertli ekip, Söğüt İlçe Stadı'nda sabah ter idmanı yaparak son provalarını gerçekleştirdi.
Takımda moral yüksek; son 5 maçta 4 galibiyet alan Söğütspor'da futbolcuların hedefi karşılaşmadan 3 puanla dönmek. Teknik ekip ve oyuncular maç için tam motivasyonla hazırlanıyor.
13 takımlı grupta Söğütspor 18 puanla 5’inci sırada yer alırken, ev sahibi Gemlikspor 17 puanla 6’ıncı sırada bulunuyor.
