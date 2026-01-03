DOLAR
Söğütspor Gemlikspor Deplasmanına Hazır — BAL 13. Hafta

Söğütspor, BAL 5. Grup 13. haftada oynayacağı Gemlikspor maçının hazırlıklarını tamamladı; son 5 maçta 4 galibiyet aldı, hedef 3 puan.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:26
Söğütspor Gemlikspor Deplasmanına Hazır

Hazırlıklar tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Gemlikspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftasında Bursa temsilcisi Gemlikspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi mavi-lacivertli ekip, Söğüt İlçe Stadı'nda sabah ter idmanı yaparak son provalarını gerçekleştirdi.

Takımda moral yüksek; son 5 maçta 4 galibiyet alan Söğütspor'da futbolcuların hedefi karşılaşmadan 3 puanla dönmek. Teknik ekip ve oyuncular maç için tam motivasyonla hazırlanıyor.

13 takımlı grupta Söğütspor 18 puanla 5’inci sırada yer alırken, ev sahibi Gemlikspor 17 puanla 6’ıncı sırada bulunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

