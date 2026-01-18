Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Kupası'nda U13'te 3. Oldu

Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Okçuluk Kupası'nda Klasik Yay U13'te 3. Oldu

Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Dünya Okçuluk Kupasında Vedat Erbay Spor Kulübü sporcusu Manavgatlı Ada Şahin, klasik yay U13 kategorisinde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Manavgat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ada Şahin'in bu derecesi, Manavgat'ta sevinçle karşılandı.

Açıklama

Manavgat Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Süleyman Karakaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Azmi, disiplini ve mücadelesiyle ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde dalgalandıran sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz".

MANAVGATLI ADA ŞAHİN, FRANSA'NIN NİMES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SALON DÜNYA OKÇULUK KUPASI'NDA KLASİK YAY U13 KATEGORİSİNDE 3. OLDU.