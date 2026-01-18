Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Kupası'nda U13'te 3. Oldu

Manavgatlı okçu Ada Şahin, Nimes'te düzenlenen Salon Dünya Okçuluk Kupası'nda klasik yay U13 kategorisinde dünya üçüncülüğünü elde etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:57
Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Kupası'nda U13'te 3. Oldu

Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Okçuluk Kupası'nda Klasik Yay U13'te 3. Oldu

Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Dünya Okçuluk Kupasında Vedat Erbay Spor Kulübü sporcusu Manavgatlı Ada Şahin, klasik yay U13 kategorisinde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Manavgat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ada Şahin'in bu derecesi, Manavgat'ta sevinçle karşılandı.

Açıklama

Manavgat Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Süleyman Karakaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Azmi, disiplini ve mücadelesiyle ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde dalgalandıran sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz".

MANAVGATLI ADA ŞAHİN, FRANSA'NIN NİMES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SALON DÜNYA OKÇULUK KUPASI'NDA KLASİK...

MANAVGATLI ADA ŞAHİN, FRANSA'NIN NİMES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SALON DÜNYA OKÇULUK KUPASI'NDA KLASİK YAY U13 KATEGORİSİNDE 3. OLDU.

MANAVGATLI ADA ŞAHİN, FRANSA'NIN NİMES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SALON DÜNYA OKÇULUK KUPASI'NDA KLASİK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay Belediyespor'dan Milli Gurur: Masa Tenisinde 2 Sporcu ve Antrenör Milli Takıma Davet
2
Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Kupası'nda U13'te 3. Oldu
3
Malatya Yeşilyurtspor Transfer Atağında: İsmail Cengiz ve Tayyib Kanarya Kadroda
4
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı
5
Mustafa Ege Bilim: Hocamızın Verdiği Süreyi En İyi Şekilde Değerlendireceğim
6
Konyaspor - Eyüpspor: 18. Haftada 4. Randevu
7
Geleneksel Güner Botanik Futbol Turnuvası Kestel'de Gençlere Umut Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları