Anadolu Üniversitesi'nden Tenise Tam Destek

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sporcular ve aileler için 'Tenise Genel Bakış' sunumu düzenleyerek oyuncuların teorik ve pratik gelişimini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:00
Anadolu Üniversitesi'nden Tenise Tam Destek

Anadolu Üniversitesi'nden Tenise Tam Destek

'Tenise Genel Bakış' Sunumu Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, tenis branşında sporcular ve ailelerine yönelik 'Tenise Genel Bakış' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcılara tenis sporunun temel bilgilerini aktarmayı amaçladı.

Bilgilendirme toplantısında, sporcuların tenis sporuna ilişkin temel bilgileri edinmeleri ve gelişim süreçlerini bütüncül bir bakışla değerlendirebilmeleri hedeflendi. Toplantıda, branşın temel dinamikleri ile sporcuların maç ve gelişim aşamaları ele alındı.

Sunumun öncelikli amacı, tenisçilerin hem pratik hem de teorik açıdan daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamaktı. Katılımcılara, antrenman, maç yönetimi ve gelişim adımları hakkında yol gösterici bilgiler verildi.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sporcuların sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceğini; tenis branşında tutarlı ve sürdürülebilir bir gelişimi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ, TENİS BRANŞINDA SPORCULAR VE AİLELERE YÖNELİK "TENİSE GENEL...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ, TENİS BRANŞINDA SPORCULAR VE AİLELERE YÖNELİK "TENİSE GENEL BAKIŞ" BAŞLIKLI BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ, TENİS BRANŞINDA SPORCULAR VE AİLELERE YÖNELİK "TENİSE GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Üniversitesi'nden Tenise Tam Destek
2
Yakamoz 38 FK'de Fehmi Börekçi Dönemi Başlıyor
3
Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası Karabük’te Sona Erdi
4
Buldan'da 264 Sporcunun Katıldığı Satranç Turnuvası Başladı
5
Bakan Bak Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Stadı ve Spor Vadisi İnceledi
6
Göztepe, Çaykur Rizespor Önünde Mutlak Galibiyet Hedefliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları