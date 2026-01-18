Göztepe, Çaykur Rizespor Önünde Mutlak Galibiyet Hedefliyor

Göztepe, 18. haftada Çaykur Rizespor'u Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de ağırlayacak

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:19
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Tablo ve Hedef

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki başarılı performansını sürdürerek Avrupa kupaları hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Göztepe, şu ana kadar topladığı 32 puan ile ligde 4. sırada bulunuyor (9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet). Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise 18 puanla 12. sırada yer alıyor (4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet).

İç Sahadaki Güç

Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Ev sahibi ekip iç sahada şu ana kadar 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, taraftar önündeki bu başarılı grafiği Çaykur Rizespor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Kadro Gelişmeleri

Göztepe’nin yeni transferi İsviçreli Alexis Antunes, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Buna karşın, takıma son katılan ve Jeh lakabıyla bilinen Jeferson Marinho dos Santos’un müsabakanın kadrosunda yer alması bekleniyor. Stoilov’un, maçın son bölümlerinde Brezilyalı oyuncuya şans verebileceği ifade edildi.

Hakemler

Karşılaşmayı Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz olurken, dördüncü hakem Oğuzhan Gökçe olacak.

Göztepe, taraftar desteği ve güçlü iç saha performansıyla Çaykur Rizespor’u yenerek Avrupa hedefini pekiştirmeyi amaçlıyor.

