Emin Müftüoğlu: Konya Avrupa Şampiyonası'nda Hedef Madalya

BCU 2026 Kongresi ve Konya velodromu Türkiye'yi uluslararası arenada öne çıkarıyor

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul’da 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kongre öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Avrupa Bisiklet Birliği’nin (UEC) başkanlarını İstanbul’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Müftüoğlu, "Mali bir kongre, Dünya Birliği Başkanı’nın İstanbul’a gelmesi çok önemli. Aynı zamanda Dünya Olimpiyat Komitesi üyesi. Olimpiyatlarla ilgili her an birlikte olabileceğimiz biri. Toplantımızda gelecek yıl neler yapabileceğimizi konuşacağız. 2026 yılında Balkan ülkelerinde hangi organizasyon, hangi toplantı, hangi altyapı çalışmalarıyla ilgili bu Balkan Kongresi’ni gerçekleştireceğiz" dedi.

Konu Konya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası olunca Müftüoğlu’nun vurgusu net oldu: "Tanıtım anlamında ve gençlerin artık salonda bisiklet yapmasıyla ilgili Olimpiyatlarda en büyük madalya şansı olan pist bisikletinin de orada olması ülkemiz açısından çok önemli. Ülke olarak artık madalyaya gitmek istiyoruz"

Müftüoğlu, velodromun yapılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti ve organizasyonların Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak liderliğinde yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca "2 hafta sonra Avrupa Şampiyonası yapacağız" ifadesini kullandı.

Gelecek planlarına dair Müftüoğlu, "Pist bisikletinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. 81 ilden gençleri Konya’da toparlayacağız. Onlardan geniş bir altyapıyla artık Olimpiyatlarda madalya almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI EMİN MÜFTÜOĞLU, KONYA'DA DÜZENLENECEK OLAN AVRUPA ŞAMPİYONASI HAKKINDA, "TANITIM ANLAMINDA VE GENÇLERİN ARTIK SALONDA BİSİKLET YAPMASIYLA İLGİLİ OLİMPİYATLARDA EN BÜYÜK MADALYA ŞANSI OLAN PİST BİSİKLETİNİN DE ORADA OLMASI ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ. ÜLKE OLARAK ARTIK MADALYAYA GİTMEK İSTİYORUZ" DEDİ.