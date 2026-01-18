Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası Karabük’te Sona Erdi

16-17 Ocak’ta Karabük’te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla tamamlandı; ödüller federasyon ve il yetkilileri tarafından verildi.

16-17 Ocak’ta iki gün süren mücadeleler sona erdi

Karabük’te 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Organizasyon, Karabük Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve iki gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Şampiyonaya Türkiye’nin 30 farklı ilinden, 40 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı. Karabük’teki seyirci ilgisi yüksek oldu; etkinlik kentte önemli bir hareketlilik yaratarak yerel sporseverlerin yoğun katılımını sağladı.

Karabük, son dönemde birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından bu önemli şampiyonayla birlikte "Spor Şehri Karabük" sloganı doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, POMEM Müdürü Koray Yalınkaya, Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karate İl Temsilcisi Onurcan İstenci ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yetkililer, önümüzdeki süreçte de ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

