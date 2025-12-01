Adana Demirspor 3-3 Hatayspor — Trendyol 1. Lig'de Gollü Beraberlik

Adana Demirspor 3-3 Hatayspor: Trendyol 1. Lig'de Nefes Kesen Maç
Maçtan Özet
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor Yeni Adana Stadyumu’nda 3-3 berabere kaldı. Karşılıklı atılan goller ve son dakikada gelen eşitlik golü maçın dramatik yapısını belirledi.
Maçtan Dakikalar
24. dakikada Görkem’in kullandığı kornerde ön direkte Abdulkadir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Salih’in yerden şutunda top ağlara gitti. 1-1
54. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Salih’in ortasında arka direkte Yusuf Buğra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
68. dakikada Oğuzhan’ın ortasında kaleci Eren Fidan’ın uzaklaştırmak istediği topu Görkem kafayla ağlara yolladı. 2-2
85. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Salih’in şutunda top filelerle buluştu. 3-2
90+2. dakikada Oğuzhan’ın ortasında ceza sahasında Yiğit Ali’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3
Stat, Hakemler ve Kartlar
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı
Kırmızı kart: Osman Kaynak (dk. 69) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor); Görkem Sağlam, Deniz Aksoy (Hatayspor)
Kadrolar
Adana Demirspor: Eren Fidan, Kadir Karayiğit, Yusuf Buğra Demirkıran, Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Kürşat Türkeş Küçük (Doğukan Dübüş dk. 90), Sefa Gülay, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 77), Salih Kavrazlı
Yedekler: Murat Eser, Aslan Atay, Demir Yavuz, Arda Birinci, Aykut Sarıkaya, Kayra Saygan, Muhammed Ergen
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Barış Uzel dk. 83), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka, Ali Yıldız (Mustafa Said Aydın dk. 57), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan (Melih Şen dk. 46), Deniz Aksoy
Yedekler: Yakup Tuna, Emir Dadük, Cemil Berk Aksu, Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman, Arda Topal
Teknik Direktör: Gökhan Alaş
Goller
Adana Demirspor: Salih Kavrazlı (dk. 27 ve 85), Yusuf Buğra Demirkıran (dk. 54)
Hatayspor: Abdulkadir Parmak (dk. 24), Görkem Sağlam (dk. 68), Yiğit Ali Buz (dk. 90+2)
Karşılaşma, her iki takım için de bol heyecanlı anlar ve son dakikada gelen eşitlikle sona erdi.
