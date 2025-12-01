Adana Demirspor 3-3 Hatayspor — Trendyol 1. Lig'de Gollü Beraberlik

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor 3-3 berabere kaldı; Salih Kavrazlı iki gol attı, Yiğit Ali son dakikada skoru eşitledi.

01.12.2025
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:14
Adana Demirspor 3-3 Hatayspor: Trendyol 1. Lig'de Nefes Kesen Maç

Maçtan Özet

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor Yeni Adana Stadyumu’nda 3-3 berabere kaldı. Karşılıklı atılan goller ve son dakikada gelen eşitlik golü maçın dramatik yapısını belirledi.

Maçtan Dakikalar

24. dakikada Görkem’in kullandığı kornerde ön direkte Abdulkadir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Salih’in yerden şutunda top ağlara gitti. 1-1

54. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Salih’in ortasında arka direkte Yusuf Buğra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

68. dakikada Oğuzhan’ın ortasında kaleci Eren Fidan’ın uzaklaştırmak istediği topu Görkem kafayla ağlara yolladı. 2-2

85. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Salih’in şutunda top filelerle buluştu. 3-2

90+2. dakikada Oğuzhan’ın ortasında ceza sahasında Yiğit Ali’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3

Stat, Hakemler ve Kartlar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı

Kırmızı kart: Osman Kaynak (dk. 69) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor); Görkem Sağlam, Deniz Aksoy (Hatayspor)

Kadrolar

Adana Demirspor: Eren Fidan, Kadir Karayiğit, Yusuf Buğra Demirkıran, Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Kürşat Türkeş Küçük (Doğukan Dübüş dk. 90), Sefa Gülay, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 77), Salih Kavrazlı

Yedekler: Murat Eser, Aslan Atay, Demir Yavuz, Arda Birinci, Aykut Sarıkaya, Kayra Saygan, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Barış Uzel dk. 83), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka, Ali Yıldız (Mustafa Said Aydın dk. 57), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan (Melih Şen dk. 46), Deniz Aksoy

Yedekler: Yakup Tuna, Emir Dadük, Cemil Berk Aksu, Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman, Arda Topal

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller

Adana Demirspor: Salih Kavrazlı (dk. 27 ve 85), Yusuf Buğra Demirkıran (dk. 54)

Hatayspor: Abdulkadir Parmak (dk. 24), Görkem Sağlam (dk. 68), Yiğit Ali Buz (dk. 90+2)

Karşılaşma, her iki takım için de bol heyecanlı anlar ve son dakikada gelen eşitlikle sona erdi.

