Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Adana Demirspor, Eyüpspor için antrenmanlarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklara hız verdi. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Önceki gün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme antrenmanı gerçekleştirerek güçlerini topladı. Diğer futbolcular ise dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması ile çift kale maç yaparak idmanlarını tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren bu antrenman, takımın maç hazırlıkları açısından büyük önem taşıyor.

Maç Detayları

ikas Eyüpspor ile Adana Demirspor, 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, ligin gidişatını belirleyecek önemli bir mücadele olacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Deniz Eren Dönmezer (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Deniz Eren Dönmezer (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.