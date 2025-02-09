Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi

Adana Demirspor, Galatasaray Karşısında Beklenmedik Bir Karar Aldı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştığı müsabakadan sahadan çekilme kararı aldı. Maç, lider Galatasaray ile Adana Demirspor arasında, RAMS Park'ta oynandı.

Maçta Yaşanan Gelişmeler

Maçın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğü ile devam ederken, 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu durum, Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir tartışmaya neden oldu.

Bunun sonucunda, önce mavi-lacivertli futbolcular ardından da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bu beklenmedik gelişme, maçın ilerleyişini etkileyen önemli bir karar oldu.