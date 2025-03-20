Adana Demirspor Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar, ardından kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları ile devam etti.

Sivasspor ile Adana Demirspor, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.