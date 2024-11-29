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Adana Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 254 Madalya Müjdesi!

Adana'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi, 40 sporcusuyla 2024 yılına damga vurarak 254 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:04
Adana Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 254 Madalya Müjdesi!

Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde Büyük Başarı

Adana'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM), bu yıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda katılan sporcularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Merkezde eğitim gören 40 sporcudan 25'i milli takımlara seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Modern Tesisle Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılında hizmete açılan TOHM, 2 yıl önce Yüreğir ilçesinde inşa edilen modern binasında sporcuna tüm imkanları sunuyor. Atletizm, kano, kürek ve yüzme branşlarında eğitim veren merkez, 136 yatak kapasiteli ve özel idman programlarıyla sporcularını hazırlıyor. Burada, uzman diyetisyenler eşliğinde beslenme ve form kontrolü sürdürülmekte, 27 antrenör ise sporcuların gelişimleri için çalışmaktadır.

Başarıya Giden Yol: Madalya Sayısı Arttı

TOHM İl Koordinatörü Mehmet Çekem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “40 sporcumuzdan 25'i milli takımlara seçildi. Bu çocuklarımızın bir kısmı Akdeniz Oyunları'nda madalya aldı. Bakanlığımızın hedefi, olimpiyatlarda madalya almaktır. 2028 Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcuların şu anda burada antrenman yapıyor olması bizim için çok değerli.” şeklinde konuştu.

Madalya İstatistikleri ve Gelecek Hedefleri

Çekem, sporcuların 2024 yılında toplamda 254 madalya kazandığını, bunun 26'sının uluslararası yarışmalardan geldiğini belirtti. “Bu sayı 2023 yılında 173'tü. Hedefimiz, 2025 yılına kadar madalya sayısını 300'ün üzerine çıkarmaktır.” dedi.

Sporcular, TOHM'dan Memnun

Milli sporculardan Esra Türkmen, “Geldikten sonra derecelerimde çok büyük ilerlemeler oldu. Buranın her türlü imkanını kullanabiliyoruz.” derken; Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit ise, “Burada diyetisyenler sporcuların kilolarını kontrol ediyor ve bu durum bize büyük katkı sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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